Россияне заинтересовались альпинизмом: вырос спрос на жилье у горных вершин

Спрос на туристическое жилье около популярных гор в России вырос на 39% за год

За год в России отмечен выросший на 39% спрос на туристическое жилье, расположенное около популярных горных вершин, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Путешествия».

Число бронирований посуточных квартир около горных вершин России год к году повысилось на 32%. Самый большой рост в городе Слюдянка Иркутской области (плюс 78%), откуда отправляются группы на гору Мунку-Сардык. Еще в лидерах Горно-Алтайск (плюс 62%), где начинаются маршруты на гору Белуха и ледник Актру.

В пятерке по динамике бронирований квартир также Златоуст (плюс 42%, гора Круглица), Владикавказ (плюс 30%, гора Казбек) и Махачкала (плюс 28%, года Шалбуздаг).

Самые доступные цены на аренду квартир за сутки возле популярных горных пиков в прошлом году были в Инте (Коми), откуда начинаются маршруты на году Народная. Снять квартиру там путешественники могли в среднем за 1,7 тыс. рублей. Доступные цены отмечали в Златоусте (2,3 тыс. рублей), Слюдянке (2,9 тыс. рублей), Минеральных Водах (3 тыс. рублей).

Любителям гор, которые хотят покорить все девять популярных пиков страны, при условии, что они будут останавливаться на сутки до и после восхождения, на аренду в 2025 году нужно было заложить 57 тыс. рублей.

Если сравнивать показатели по стоимости жилья в январе 2025 года и начале 2026 года, то число бронирований всех видов туржилья в представленных локациях суммарно выросло на 18%, а посуточных квартир — на 15%.

В большинстве локаций туристам доступна посуточная аренда загородного жилья. Всего число бронирований этих объектов в городах начала восхождения на горы поднялось на 105% год к году. Самая заметная динамика в Минеральных Водах (плюс 189%), Слюдянке (плюс 147%), Горно-Алтайске (плюс 113%) и Владикавказе (плюс 100%).

Дешевле всего снять загородное жилье в 2025 году стоило в Минеральных Водах (5,7 тыс. рублей), Слюдянке (5,9 тыс. рублей), Владикавказе (7 тыс. рублей) и Махачкале (7,7 тыс. рублей). При размещении в домах на посуточную аренду в местах расположения девяти популярных гор вместе нужно заложить 143 тыс. рублей.

По итогам января этого года количество бронирований посуточных загородных объектов год к году выросло на 42%.

Среди указанных городов снять номер в отеле в минувшем году дешевле всего обошлось в Златоусте (2,5 тыс. рублей), Слюдянке (3 тыс. рублей), Владикавказе (3,3 тыс. рублей) и Минеральных Водах (3,5 тыс. рублей). При размещении в отелях при поездках на все девять пиков путешественникам следовало бы заложить 80 тыс. рублей.

