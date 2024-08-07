Проживание в отелях Турции подорожало в среднем на 7-10%

Эксперт Горин: цена отдыха в турецких отелях увеличилась в среднем на 7-10%

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, что турецкие отели подняли цены на номера в среднем на 7-10%. Однако, по его словам, россияне все равно едут отдыхать в республику, сообщает NEWS.ru .

Эксперт отметил, что путевки в Турцию резко подорожали в 2023 году, а на сегодняшний день стоимость увеличивается лишь на процент инфляции.

«Нужно учитывать, что все туры считаются из евро в рубль. Турция сильно повышала цены только в 2023 году, в этом году повышение цен только на процент инфляции и популярные отели», — уточнил Горин.

Несмотря на повышение цен, многие путешественники из России по-прежнему приобретают туры на турецкие курорты, добавил вице-президент Российского союза туриндустрии.