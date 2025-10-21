Отдых на ноябрьские праздники дешевле 10 000 рублей: куда поехать в России

На ноябрьские праздники лучше выбрать короткие маршруты по России — Казань, Нижний Новгород или города Золотого кольца. При раннем бронировании поездка может обойтись менее чем в 10 тыс. руб. Об этом РИАМО рассказала эксперт по внутреннему и международному туризму uletai-travel Юлия Шамова.

Последняя рабочая неделя октября в России будет шестидневной — с 27 октября по 1 ноября. Затем россиян ждут три выходных дня подряд — 2, 3 и 4 ноября — в честь Дня народного единства.

«Самые бюджетные варианты для поездки — конечно же, недалекие путешествия по России. Вариантов достаточно много: можно проехать по Золотому кольцу или съездить в Нижний Новгород. Например, поездка на авто до Казани обойдется вам не более чем в 10 тыс. руб.», — сказала Шамова.

Она уточнила, что в случае с самолетом выйдет дороже — 14 тыс., а поезд — 12 тыс. руб.

«Но билеты всегда лучше брать заранее, чтобы сэкономить 30–50%. Стоимость проживания одной ночи в отеле в среднем выходит от 2 тыс. руб. при двухместном размещении. В праздничные даты никогда не стоит ждать горящих туров, потому что вариантов размещения и удобных рейсов не останется, а стоимость может значительно увеличиться», — отметила эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.