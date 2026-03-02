«Мы заплатили за отпуск!»: россияне вышли на пляжи Дубая, несмотря на опасность

Российские туристы, прилетевшие в Дубай на отдых, вернулись на местные пляжи, несмотря на ракетную опасность. Кадры с места событий публикует SHOT .

Пока иностранцы боятся выходить из номеров, россияне стремятся использовать свой отпуск по полной программе. Они снова вышли на пляжи после ударов Ирана по объектам в ОАЭ.

В Сети появилось видео, как туристы отдыхают на пляже в купальниках и плавках. Они стараются держаться ближе к берегу, далеко в воду не заходят. Также в кадре можно заметить детей.

Туристы утверждают, что пока что на пляжах спокойно. Единственное, что их разочаровало, — это неработающее колесо обозрения.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военные операции против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль и другие государства, в том числе ОАЭ.

В понедельник в Дубае работала ПВО, были слышны взрывы. До этого иранский беспилотник влетел в жилой дом в городе.

Аэропорты ОАЭ временно перестали принимать и отправлять рейсы. Из-за закрытого неба за границей застряли тысячи россиян.

