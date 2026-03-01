Не взорвался: иранский БПЛА влетел в многоэтажку в Дубае
Фото - © скриншот
Иранский беспилотник влетел в жилой дом в Дубае, но не взорвался, поскольку его боевая часть не сработала. В результате происшествия пострадавших нет, сообщает SHOT.
На опубликованных кадрах видно, как беспилотник на полном ходу врезается в балкон на последнем этаже многоквартирного жилого дома.
В результате атаки хозяева квартиры не пострадали. Повреждения получили остекление, предметы интерьера и мебель.
Кроме того, иранские военные атаковали французскую военно‑морскую базу Camp de la Paix, базу Ас-Салям в Абу-Даби и нефтяную вышку на территории ОАЭ. Власти Эмиратов заявили, что оставляют право на ответные удары по территории Ирана.
Ранее стало известно, что иранские военнослужащие атаковали авианосец USS Abraham Lincoln Военно-морских сил США.
Накануне утром Израиль и США начали военные операции против Ирана. Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства, где расположены американские военные базы.
