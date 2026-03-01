Иран атаковал авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln
Фото - © Армия США
Иранские военнослужащие атаковали авианосец USS Abraham Lincoln Военно-морских сил США, сообщает пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Американский военный корабль был атакован четырьмя иранскими баллистическими ракетами.
«Мощные удары вооруженных сил Исламской Республики по ослабленной военной структуре противника вступили в новый этап», — говорится в сообщении.
Кроме того, КСИР пообещал превратить «сушу и море в кладбище для агрессоров-террористов».
Накануне утром Израиль и США начали военные операции против Ирана. Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства, где расположены американские военные базы. В КСИР ответили, что базы и военные объекты являются целями для их ударов по Израилю.
