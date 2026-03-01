Иран атаковал авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln

Американский военный корабль был атакован четырьмя иранскими баллистическими ракетами.

«Мощные удары вооруженных сил Исламской Республики по ослабленной военной структуре противника вступили в новый этап», — говорится в сообщении.

Кроме того, КСИР пообещал превратить «сушу и море в кладбище для агрессоров-террористов».

Накануне утром Израиль и США начали военные операции против Ирана. Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства, где расположены американские военные базы. В КСИР ответили, что базы и военные объекты являются целями для их ударов по Израилю.

