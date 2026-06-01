Мамы-кукушки на курортах бросают детей на чужие семьи и развлекаются

Российские туристы, которые отдыхали в Египте и Турции, пожаловались на мам-кукушек, подбрасывающих своих маленьких детей семейным парам и уходящих развлекаться. О такой ситуации в своем блоге рассказала Наталья (имя изменено).

По ее словам, на отдыхе в отеле Шарм-Эль-Шейха одна из россиянок пристроила сына к ее детям и ушла на активности и купаться в море. При этом не оставила ребенку ничего, даже воды. А еще малыш замерз в бассейне.

После возвращение мамы мальчика Наталья жестко с ней поговорила. Но ей показалось, что женщине было все равно.

Пользователи поддержали возмущения россиянки и ответили, что и сами сталкивались с подобным поведением. Так, Елизавета (имя изменено) отметила, что такая мама-кукушка подбросила их семье ребенка. Позже оказалось, что малыш не умел плавать и чуть не утонул в бассейне, но Елизавета случайно увидела, как он ушел под воду, поэтому мальчика спасли.

Также в Шарм-Эль-Шейхе один из туристов был свидетелем, как мать бросила орущего младенца в коляске и ушла купаться в море. Но тогда гости и сотрудники отеля вызвали полицию.

Ольга (имя изменено) дополнила египетские истории турецким впечатлением. Рассказала, как наблюдала за одной из мам двоих детей, которая не покормила сына и дочь, а просто оставила их в ресторане и ушла развлекаться с местным разносчиком кукурузы на понтон. По ее словам, дети все наблюдали и рыдали.

