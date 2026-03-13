Крымские кафе сделали кошек своей главной особенностью

Трехцветная Муля и кошка из Евпатории стали любимицами гостей кафе в Крыму

Крымские кафе и кофейни привлекают гостей не только меню, но и живущими там кошками. Некоторые животные стали настоящими символами заведений, сообщает «Крым 24» .

Кошки давно стали частью туристической атмосферы полуострова. Их можно встретить у дворцов, музеев, монастырей и смотровых площадок. Неудивительно, что некоторые заведения сделали «кошачью тему» своей особенностью.

Особой популярностью пользуется трехцветная кошка Муля, которая несколько лет живет при одной из кофеен. Она встречает посетителей у входа и охотно принимает внимание гостей.

В Евпатории кошка, обитающая рядом с кофейней, прославилась в социальных сетях. Видео, на котором рыбак делится с ней уловом, собрало около четырех миллионов просмотров. На кадрах видно, как животное уносит рыбу в зубах.

Сотрудники заведений заботятся о питомцах. Рядом с одной из кофеен установили большой «Кошкин дом», где животные могут укрыться в холодную погоду. Руководство закупает корм, а при необходимости работники собирают средства и отвозят кошек в ветеринарную клинику.

Посетители отмечают, что общение с животными создает уютную атмосферу и помогает снять стресс.

