Крымские кафе сделали кошек своей главной особенностью
Крымские кафе и кофейни привлекают гостей не только меню, но и живущими там кошками. Некоторые животные стали настоящими символами заведений, сообщает «Крым 24».
Кошки давно стали частью туристической атмосферы полуострова. Их можно встретить у дворцов, музеев, монастырей и смотровых площадок. Неудивительно, что некоторые заведения сделали «кошачью тему» своей особенностью.
Особой популярностью пользуется трехцветная кошка Муля, которая несколько лет живет при одной из кофеен. Она встречает посетителей у входа и охотно принимает внимание гостей.
В Евпатории кошка, обитающая рядом с кофейней, прославилась в социальных сетях. Видео, на котором рыбак делится с ней уловом, собрало около четырех миллионов просмотров. На кадрах видно, как животное уносит рыбу в зубах.
Сотрудники заведений заботятся о питомцах. Рядом с одной из кофеен установили большой «Кошкин дом», где животные могут укрыться в холодную погоду. Руководство закупает корм, а при необходимости работники собирают средства и отвозят кошек в ветеринарную клинику.
Посетители отмечают, что общение с животными создает уютную атмосферу и помогает снять стресс.
