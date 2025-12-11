Эксперт Мкртчян: в 2026 году в Анапе ожидается всплеск бронирований туров

В 2026 году в Анапе ожидается увеличение числа забронированных туров. Такое заявление сделал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян, отметив, что по сравнению с предыдущим годом рост составит 30%.

Мкртчян подчеркнул, что Анапа еще не полностью восстановила туристический поток, однако есть основания полагать, что грядущий летний сезон окажется более прибыльным, чем минувший.

«Мы видим уже сейчас рост бронирования и на Новый год, и дальше больше, чем прошлогодние. Вся страна видит, что идет успешная борьба с последствиями мазутной катастрофы. Поэтому мой прогноз, что Роспотребнадзор откроет уже на лето 2026 года пляжи Анапы, поэтому она получит прирост по сравнению с этим годом, который уходит», — пояснил Мкртчян в разговоре со Sputnik.

Ранее сообщалось, что 15 декабря 2024 года в Керченском проливе из-за шторма затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефть, что вызвало ее утечку. В результате было загрязнено черноморское побережье Краснодарского края, и в процессе устранения последствий было очищено более 2 тысяч километров береговой полосы.

