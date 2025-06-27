Египетский отель больше не кормит туристов арбузами после массовых отравлений

Ранее в Хургаде несколько десятков отдыхающих из разных отелей отравились этими сладкими ягодами. Связано это с высоким содержанием нитратов.

За время отказа от поставок отель хочет выработать стандарты соответствия качества продукта, после этого арбузы снова могут начать привозить на кухню.

Ранее ребенок из России жестко отравился на пенной вечеринке в отеле Sunrise Montemare Resort в египетском Шарм-Эль-Шейхе. Мальчик нахлебался пеной, и ему стало плохо.