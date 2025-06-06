Ребенок из России жестко отравился на пенной вечеринке в Египте

В пятизвездочном отеле Sunrise Montemare Resort в Шарм-Эль-Шейхе на пенной вечеринке отравился 12-летний мальчик из России, сообщает SHOT .

В отеле постоянно устраивают подобные мероприятия. Мальчику они очень нравились. Он полез развлекаться в самую гущу пены, но нахлебался ею.

Вечером ребенка начало рвать до изнеможения. Мама дала сыну сорбенты, но его состояние быстро ухудшалось. Женщина вызвала скорую помощь.

Местные врачи хотели поставить мальчику капельницу, но они не смогли попасть ему в вену. Поэтому пациенту сделали два укола и выписали таблетки от живота, а после этого уехали. Утром пострадавшему стало лучше.

В отеле, по словам мамы мальчика, днем собрали консилиум, чтобы выяснить, что не так было с пеной на той вечеринке. Пока результаты постояльцам отеля не озвучили.