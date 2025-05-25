CBS News: больной американец уволился с работы и отправился путешествовать с котом

Американец уволился с работы и отправился в кругосветное плавание с котом. Врачи диагностировали у мужчины опасное заболевание, сообщает телеканал CBS News .

Сотрудник шинной компании Оливер Уиджер уволился с работы и потратил все свои сбережения на круиз со своим котом по имени Феникс. Беззаботная парочка отправилась на Гавайи, где их лично встретил губернатор Джош Грин, а также журналисты и фанаты.

Американец прославился в Сети после того, как врачи диагностировали у него синдром Клиппеля-Фейля. При этом заболевании велик риск паралича. Уиджер рассказал в соцсетях, что уволился «без денег, без плана», а затем купил лодку с целью совершить «кругосветку».

«Вы вкалываете на своей работе целый день, и на данный момент неважно, сколько денег вы зарабатываете, все просто пытаются сделать достаточно, чтобы выжить, и это просто изматывает вас», — отметил Уиджер.

Американец добавил, что после Гавайев намерен отправиться во Французскую Полинезию. В путешествии он не чувствует себя одиноко, так как общается с друзьями по видеосвязи.

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