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Певец два месяца ехал на велосипеде из Узбекистана в Москву

Оперный певец и путешественник Хурсанд Шеров приехал в Москву из родного Узбекистана на День Победы на велосипеде, сообщает SHOT .

67-летний певец преодолел на велосипеде около 4 тыс. км. Он ехал два месяца.

«Я приехал на двух колесном велосипеде, почтить память своих дедов. предков, отдать дань», — сказал артист.

Он добавил, что его девятый велопробег, его он посвятил Дню Победы, а предыдущие восемь — известному певцу Муслиму Магомаеву.

Стартовал Шеров с Ферганской долины в Узбекистане, а потом проехал через Казахстан до России.