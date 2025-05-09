Певец два месяца ехал на велосипеде из Узбекистана в Москву
Оперный певец и путешественник Хурсанд Шеров приехал в Москву из родного Узбекистана на День Победы на велосипеде, сообщает SHOT.
67-летний певец преодолел на велосипеде около 4 тыс. км. Он ехал два месяца.
«Я приехал на двух колесном велосипеде, почтить память своих дедов. предков, отдать дань», — сказал артист.
Он добавил, что его девятый велопробег, его он посвятил Дню Победы, а предыдущие восемь — известному певцу Муслиму Магомаеву.
Стартовал Шеров с Ферганской долины в Узбекистане, а потом проехал через Казахстан до России.