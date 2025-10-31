Аналитики выяснили, куда поедут россияне в ноябрьские каникулы

В ноябрьские праздники 2025 года россияне чаще всего отправляются в Китай и Армению, при этом активные виды отдыха привлекают лишь 7% путешественников. Это следует из данных аналитиков Страхового Дома ВСК, сообщает пресс-служба компании.

Согласно исследованию, Китай стал лидером по популярности среди самостоятельных туристов. В первую пятерку направлений также вошли азиатские страны, такие как Шри-Ланка, Таиланд, Вьетнам, а также ОАЭ. Распределение страховых полисов по странам выглядит следующим образом:

Китай — 23%;

Шри-Ланка — 15%;

Таиланд — 15%;

Вьетнам — 15%;

ОАЭ — 11%.

Эксперты отмечают, что Турция, обычно пользующаяся спросом, в ноябре оказалась невостребованной. Аналогичная ситуация сложилась и с внутренним туризмом, что во многом объясняется подорожанием авиабилетов и проживания. Среди экзотических направлений в рейтинге фигурируют Индонезия и Марокко (по 4%).

«Снижение интереса к Турции в ноябре — это ежегодная сезонная тенденция. Она связана с переходной погодой в самом регионе, когда пляжный отдых уже не так актуален, а зимний еще не начался. Подобный спад мы фиксируем и в спросе на внутренний туризм. В результате, туристы закономерно начинают активнее интересоваться направлениями в Азии, где сохраняется стабильно теплая погода, что и формирует устойчивый ноябрьский тренд», — отметила руководитель дирекции по работе с нефинансовыми посредниками Страхового Дома ВСК Марина Меликьян.

Среди ближайших зарубежных стран самым популярным направлением стала Армения (8%), а следом за ней с результатом 4% расположилась Грузия.

Что касается формата поездок, то в ноябре россияне чаще путешествуют в одиночку (42%) или вдвоем (42%). Групповой отдых в составе 3-4 человек стал менее распространенным по сравнению с летним периодом: 11% против 25% во время каникул.

Доля активного отдыха, включающего спортивные программы, в ноябре сократилась до 7%, тогда как летом этот показатель достигал 25%. Кроме того, в осенний период туристы планируют более длительные отпуска: 61% опрошенных собираются отдыхать больше 10 дней, в то время как короткие поездки до недели выбрали 23% путешественников.