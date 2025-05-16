Жителям Подмосковья предлагают воспользоваться автобусами на «Ночь музеев»

В преддверии ежегодной акции «Ночь музеев», которая пройдет 17 мая, Минтранс Подмосковья составил список из 8 автобусных маршрутов, ведущих к 4 крупным региональным музеям. Об этом сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства.

Первым в списке идет музей «Новый Иерусалим» в Истре — крупнейший выставочный комплекс Подмосковья. Можно добраться до него на автобусах маршрутов № 32 («станция Истра — Лечищево — Рождествено») или № 33 («станция Истра — Лыщево»). От железнодорожной станции Истра нужно доехать до остановки «Музей».

До музея-заповедника «Горки Ленинские» в Ленинском округе посетители смогут доехать на маршруте № 24, который следует от платформы Ленинская до остановки «Экспериментальная база».

Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина в Больших Вяземах находится недалеко от железнодорожной станции Голицыно. Добраться до него можно на маршрутах № 38к, 50, 42 и 1055. Выйти необходимо будет на остановке «Усадьба Вяземы».

Завершает список Серпуховской историко-художественный музей. Рядом с ним расположена остановка «Музей», обслуживаемая автобусным маршрутом № 20, который отправляется от железнодорожной станции Серпухов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что обновление и ремонт автобусов в Подмосковье имеют важное значение.

«Мы обсуждаем мероприятия, направленные на стабильную работу транспорта. Зимой, когда холодно, важно, чтобы печки были исправны, летом, как мы видим, достаточно высокая температура, по крайней мере последнюю неделю, поэтому в автобусах должны работать кондиционеры. Наша задача — не допустить роста жалоб», — сказал Воробьев.