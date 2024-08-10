Для такой огромной страны, как Россия, транспортная инфраструктура и, в частности, железнодорожная сфера, является ключевой. Без грузовых и пассажирских перевозок любая социальная и экономическая активность в стране просто бы остановилась. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев.

В 2023 году объем перевозок пассажиров составил 136,3 млрд пасс.-км, а грузооборот — 3,3 трлн тонно-км, что на 14,1% и 11% больше, чем в 2022 году. Обеспечивают же этот рост 87 167 км железных дорог. Кстати, по протяженности железных дорог Россия занимает третье место в мире.

«Отрасль, пережившая упадок в 1990-е годы, во время президентства Владимира Путина обрела новую жизнь. Вместе с появлением ОАО „РЖД“ началась модернизация в системе управления перевозками. Ее суть сводилась к повсеместному введению информационно-аналитических технологий, что автоматизировало и упрощало весь перевозочный процесс», — сказал эксперт.

Примером может послужить «Цифровая железнодорожная станция» для контроля занятости сортировочных путей. Впервые она появилась в 2023 году в Самарской области. Данный комплекс смог повысить пропускную работу станции и сделать ее непрерывной, увеличив эффективность всей железнодорожной сети.

«Особое внимание уделяется Восточному полигону, в который входит БАМ и Транссиб. Развитие этого направления отвечает национальным интересам России и возможно благодаря развороту России на Восток. Железнодорожная отрасль несмотря ни на что продолжает сохранять ключевую роль в российской экономике и с каждым годом только усиливает свои позиции», — резюмировал политолог.