Загруженность дорог Подмосковья утром 13 января составила 4 балла

Утром 13 января загруженность дорог в Московской области составила 4 балла, что на 28% ниже среднего показателя прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Во вторник утром, 13 января, в Московской области на дорогах зафиксировано более 767 тысяч автомобилей. Это почти на 28% меньше по сравнению со средними значениями за прошлый месяц.

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рекомендует водителям соблюдать осторожность, не отвлекаться на телефон, придерживаться скоростного режима и дистанции, а также снижать скорость перед пешеходными переходами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.