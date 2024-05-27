Загрутдинов: на станции метро «Новаторская» установили 90% светильников

сегодня в 13:00

Работы по монтажу освещения продолжаются на станции «Новаторская» Троицкой линии метро, на данный момент установлено 90% светильников платформенной части, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Таком образом, на станции будет создана современная система освещения, которая станет неотъемлемой частью ее архитектурно-художественного оформления.

«Всего установят свыше 300 энергоэффективных светильников, защищенных от пыли и влаги. Так, на потолке платформенного участка станции будут размещены 142 световые панели, встроенные в кессоны, их монтаж уже завершается», — прокомментировал Рафик Загрутдинов.

Вдоль кассовых залов двух подземных вестибюлей станции будут установлены светодиодные линейные светильники общей длиной 757 м.

Со станции «Новаторская» будет осуществляться пересадка на одноименную станцию Большого кольца подземки.