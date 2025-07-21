Всю воду откачали из затопленного перехода на станции МЦД-2 Павшино

В Красногорске из пешеходного тоннеля на станции МЦД-2 Павшино рабочие откачали всю воду, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.

Ранее из-за сильного дождя там затопило переход. Уровень воды был достаточно высок. Из него выкачивали воду. К данной работе было привлечено 10 помп и свыше 20 человек.

После откачки воды тоннель открыли для прохода пассажиров. Кроме того, на станции возобновлена высадка и посадка пассажиров пригородных поездов и МЦД-2.

До этого для безопасности жителей был запущен бесплатный компенсационный автобусный маршрут № 22.14 от станции Павшино до станции Красногорская. Пассажиров перевозили четыре автобуса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов отметил, что ответственным службам нужно уделить приоритетное внимание ликвидации подтоплений, вызванных проливным дождем.

«Ключевое сообщение по этой теме — максимально внимательно отработать места подтоплений», — подчеркнул Воробьев.