Временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на вылеты и прилеты для обеспечения безопасности, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов действует с 22:05.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

Отмечается, что ограничения введены для безопасности полетов.

Ранее была ограничена работа аэропортов Владикавказа, Грозного, Самары и Волгограда. О работе ПВО или атаках беспилотников в этих регионах ничего не сообщалось.