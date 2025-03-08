Временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на вылеты и прилеты для обеспечения безопасности, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов действует с 22:05.
Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
Отмечается, что ограничения введены для безопасности полетов.
Ранее была ограничена работа аэропортов Владикавказа, Грозного, Самары и Волгограда. О работе ПВО или атаках беспилотников в этих регионах ничего не сообщалось.