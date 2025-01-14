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Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Ижевска

Временные ограничения ввели во вторник утром в аэропорту Ижевска. Они действуют на прием и выпуск самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

По его словам, такие меры необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность полетов воздушных судов. Иная информация не сообщается.

Ранее аналогичные ограничения начали действовать в аэропортах Нижнекамска (Бегишево), Пензы, Ульяновска (Баратаевка), Казани и Саратова (Гагарин).

В аэрогаванях Калуги (Грабцево) и Тамбова (Донское) подобные запреты уже отменили.

Предположительно, прием и выпуск самолетов ограничили на фоне опасности прилета беспилотников. Над Казанью был сбит дрон, который пытался ударить по авиастроительному заводу.