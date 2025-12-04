Воробьев: в Подмосковье стараются делать удобное транспортное сообщение с МЦД

«Мы реализуем совместную программу с Москвой, начали с Химок. Все маршруты от подмосковного города в Москву мы усиливаем „Мосгортрансом“. Это большая программа сотрудничества, партнерства. Мы понимаем, что в новых микрорайонах необходимо усиливать маршруты и ставить автобусы большого класса. Это удобно, потому что ты сидишь, потому что тебе комфортно пользоваться общественным транспортом. Мы стараемся делать удобные транспортные сообщения с МЦД, с пригородным железнодорожным транспортом», — сказал губернатор в эфире радио «Комсомольская правда».

Подмосковье закупает автобусы преимущественно у Ликинского автобусного завода (ЛиАЗ). В среднем регион приобретает, обновляет порядка 400-450 машин каждый год. Всего в работе находятся 10 тысяч автобусов.

Губернатор отметил, что пассажиропоток в регионе очень заметный, особенно в зимнее время, есть сложности с водителями. Власти понимают актуальность этого направления и работают со всеми вопросами.

