Волков доложил Воробьеву о строительстве путепровода через ж/д

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочей встречи с главой городского округа Люберцы Владимиром Волковым узнал о текущих работах по строительству путепровода через ж/д пути Казанско-Рязанского направления. Он соединит Октябрьский проспект и Инициативную улицу, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Мост в активной стадии строительства. Сейчас уже установлено 80 опор из 140. Работы идут с небольшим опережением графика. Это очень важный объект, который соединит две части Люберец — север и юг. В 2027 году по нему уже поедут машины», — отметил глава.

В городском округе Люберцы также реализуется ряд важных проектов в сфере дорожной инфраструктуры. Продолжается обустройство дороги «МКАД — улица Алексеевская — улица Трудкоммуны». Новая трасса обеспечит Дзержинский дополнительным выездом на МКАД, разгрузит центр города и территорию возле Николо-Угрешского монастыря от транзитного транспорта.

В 2026 году планируется достроить переход через Егорьевское шоссе (вблизи пересечения дорог Москва — Егорьевск — Тума — Касимов и Красково — Коренево — Торбеево). Также возведут подземные переходы на Октябрьском проспекте в районе улиц Красной и Смирновской.

Отдельной темой стала модернизация системы ЖКХ. В 2025-м в Люберцах завершили капремонт теплосети от квартальной котельной в поселке Калинина до ЦТП Люберецкой теплосети и тепломагистрали в Малаховке. В текущем году стоит задача — построить 2 новые блочно-модульные котельные в деревне Марусино и на улице Попова, полностью обновить котельную на улице Воинов-Интернационалистов. Также 2 новые БМК планируется установить в деревне Островцы и поселке Опытное поле. Кроме того, планируется обновить и заменить 16 участков теплосетей в Люберцах, Дзержинском и Октябрьском.

Большая работа ведется по водоснабжению и водоотведению. В 2025 году реконструировали водозаборный узел на улице 8 Марта в Люберцах, отремонтировали коллектор в Дзержинском и установили станцию водоочистки. Теперь свыше 11 тысяч жителей обеспечены качественной водой. В 2026–2027 годах планируется реконструкция еще 4 ВЗУ в Дзержинском и Люберцах, в 2028-м — строительство 2-й нитки водовода в Томилино, капитальное обновление канализационного коллектора на улице Лесная в Люберцах. До конца 2029 года в Дзержинском запланировано реконструировать очистные сооружения.

Еще одной темой для обсуждения стало расселение аварийного жилья. Уже более 700 жителей в округе переехали в современные квартиры в рамках первого этапа программы, в который вошли дома, признанные аварийными до 2017 года. Сейчас идет программа второго этапа, куда относятся дома до 2022 года — расселения ждут свыше 1,7 тысячи человек из 23 МКД.

