Водители такси в Подмосковье раздают воду пассажирам

В Московской области таксомоторные перевозчики поддержали акцию по раздаче воды пассажирам. На сегодняшний день водители уже раздали более 1 тыс. бутылок прохладной воды. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В Подмосковье устойчивая жаркая погода, перевозчики продолжат до конца недели раздавать пассажирам воду. К акции вчера присоединились и водители такси. Теперь бесплатную воду можно получить не только на ж/д станциях, остановках и автовокзалах Мострансавто, но и в такси», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В ведомстве напомнили, что в акции также участвует компания ЦППК — воду раздают на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах и подмосковных станциях: Подольск и Мытищи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил, что в регионе регулярно обновляют парк автобусов.

«В Подмосковье работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сообщил Воробьев.