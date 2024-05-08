Водителей Подмосковья призывали не терять бдительность в майские праздники

Впереди продолжительные выходные с непривычными погодными условиями для майских праздников — мокрый снег, минусовая температура ночью и сильный ветер, местами на дорогах гололедица, а после вновь потепление, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Традиционно в Московской области ожидается увеличение числа транзитного транспорта, скоростной режим на вылетных магистралях в среднем вырастет до 10 км/ч. Минтранс и Госавтоинспекция Подмосковья обращает внимание участников дорожного движения, что такая непредсказуемая погода и увеличение числа транспортных средств может повлиять на безопасность дорожного движения и повысить риск возникновения ДТП.

Все выходные, с 9 по 12 мая, во всех округах региона Госавтоинспекция Подмосковья массово проведет рейды, направленные на проверку водителей на трезвость, а также на соблюдение ПДД.

Также по поручению Минтранса Подмосковья сотрудники администраций и волонтеры организуют дежурства в местах отдыха и притяжения жителей.

Автомобилистов, байкеров, велосипедистов, пользователей СИМ и пешеходов призывают быть бдительными и осторожными. Не стоит превышать скоростной режим, нужно следовать требованиям дорожных знаков, ни в коем случае нельзя садиться за руль в состоянии опьянения. Нужно обязательно использовать экипировку при вождении мототранспорта, велосипедов и СИМ. Также необходимо снижать скорость в черте населенных пунктов и перед пешеходными переходами и быть внимательными во дворах. Нужно избегать резких маневров и быть предсказуемыми.

Переходить проезжую часть и ж/д пути необходимо по переходам, убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств, стоит помнить о световозвращателях или включать фонарик вечером. Рекомендуется исключить прогулки в темное время суток вдоль дорог — не стоит подвергать себя опасности. Нельзя оставлять детей без присмотра.

При возникновении чрезвычайной ситуации на дороге нужно звонить по номеру «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.