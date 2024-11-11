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Во время рейда в Павловском Посаде нарушений среди водителей выявлено не было

В Павловском Посаде сотрудники Госавтоинспекции 9 ноября провели очередной рейд выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

При проведении рейда инспекторы дорожно-патрульной службы используют метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей.

В заранее определенных местах автоинспекторы останавливают автомобили в специальных коридорах, обозначенных сигнальными конусами. При этом по визуальным признакам оценивают состояние каждого водителя.

При отсутствии признаков опьянения, с автолюбителями были проведены профилактические беседы и розданы тематические листовки. За время рейда нарушений не выявлено.

За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность, а также уголовная.

Госавтоинспекция Московской области обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.