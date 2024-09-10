«Осторожно, Москва»: россияне уже 12 часов не могут улететь в Турцию из Внуково

Россияне не могут на протяжении уже более 12 часов улететь из столицы в Турцию. Рейс задерживают после временного закрытия аэропорта Внуково во время атаки беспилотников, произошедшего сегодня утром, сообщает « Осторожно, Москва ».

Туристы должны были полететь в турецкий Измир на рейсе авиакомпании Pegasus Airlines под номером PC1522 примерно в 02:00 10 сентября. Однако в связи с атакой украинских дронов аэропорт Внуково временно перестал принимать и выпускать самолеты. Ограничения сняли только в 07:58.

В результате рейс в Измир множество раз откладывали. Сотрудники авиакомпании Pegasus Airlines, как говорят пассажиры, на протяжении восьми часов не подходили к людям, чей самолет задержали. Пассажиров также не обеспечили водой, едой или временным жильем.

Через некоторое время с представителями авиакомпании Pegasus все же удалось пообщаться. Они сообщили, что самолет вылетит в 12:15. Однако в это время воздушное судно тоже не отправилось в Турцию.

«У многих сгорают сутки в отелях, другие пропустили стыковочные рейсы», — пожаловались пассажиры.

Среди застрявших в аэропорту есть дети и пенсионеры. Однако туристам говорят, что аналогичные проблемы у всех пассажиров. Точная информация о том, когда будет вылет, до сих пор не появилась.

Ранее сообщалось, что российские войска за ночь сбили 20 дронов ВСУ над Московской областью. Всего над территорией РФ было уничтожено 144 беспилотника противника.