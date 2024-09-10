Аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково заработали после атаки БПЛА ВСУ

Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский работают в прежнем режиме после того, как была нейтрализована угроза безопасности пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения на прием и отправку самолетов сняты в 07:58. Их вводили, чтобы защитить воздушные суда.

Пресс-служба Росавиации отметила, что во время приостановки приема и отправки рейсов были задействованы экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней. Они предпринимали меры, согласно инструкции, чтобы защитить безопасность пассажиров.

Ранее аэропорт Домодедово временно не обслуживал авиарейсы из-за атаки беспилотников на Москву. По этой же причине самолеты не запускали и из Внуково.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки дронов в Раменском округе погибла 46-летняя женщина. Беспилотники попали в дома в Спортивном проезде и на Высоковольтной улице.

Как уточнил глава региона, жильцов поврежденных домов направили в пункты временного проживания.