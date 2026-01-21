Власти рассказали о ситуации со строительством метро в Кудрове под Петербургом

Правительство Ленинградской области подтвердило смену стратегии в реализации проекта строительства станции метро «Кудрово». Регион берет на себя ключевые обязательства по подготовке территории, чтобы ускорить процесс расширения петербургской подземки на свою территорию, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-служба областного кабмина.

Финансовый вопрос подготовки земли был проработан еще несколько лет назад. Изначально в бюджете Ленобласти было зарезервировано 309 млн рублей в виде субсидии петербуржцам на выкуп участков, однако соглашение не было подписано профильным комитетом Петербурга.

Ситуация претерпела изменения по итогам Координационного совета в августе 2025 года. Стороны пришли к соглашению, что теперь именно Ленобласть будет нести ответственность за изъятие земельных наделов у собственников.

Область поддержала выделение федерального финансирования Санкт-Петербургу для разработки проектной документации. Регион готов предоставить площадки не только под вестибюль станции, но и под строительство депо. Средства на компенсацию владельцам изымаемых земель уже заложены в казну Ленобласти на 2026 год.

Сейчас ведутся интенсивные консультации с правительством Санкт-Петербурга для синхронизации дальнейших действий.

