Владельцы автомобилей могут получить выплату по КАСКО за повреждение краски птицами

Автовладельцы в России могут получить страховую выплату по КАСКО за повреждение лакокрасочного покрытия автомобиля птичьим пометом, если такой случай предусмотрен в полисе, сообщает «Царьград» .

Автомобилисты в России получили возможность компенсировать ущерб, нанесенный автомобилю птичьим пометом, через страховую компанию. Юристы пояснили, что для этого в полисе КАСКО должен быть отдельный пункт о повреждениях, вызванных животными, или конкретно указано воздействие птиц.

Эксперты отметили, что кислотный состав птичьего помета разрушает лакокрасочное покрытие, и такой случай может быть признан страховым. Однако для получения выплаты важно соблюдать определенную процедуру: не смывать следы самостоятельно, зафиксировать повреждения на фото или видео и сразу сообщить о происшествии в страховую компанию.

После уведомления страховщика необходимо обратиться к экспертам для оценки ущерба и оформления выплаты. Юристы подчеркнули, что страховые компании обязаны выполнять условия договора, если все требования соблюдены. Такой способ получения компенсации стал неожиданным решением для многих водителей, ранее считавших птичий помет лишь неприятной мелочью.