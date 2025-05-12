Ветеранам ВОВ в Подмосковье напомнили о возможности поездок на такси бесплатно

В 2024 году ветераны Московской области совершили 93 поездки на бесплатном такси, а в 2025 году — уже 29 таких поездок. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Услуга предназначена для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, которые зарегистрированы в Московской области и находятся в списке органов соцзащиты населения региона.

Чтобы вызвать бесплатное такси для ветерана ВОВ, необходимо позвонить по короткому номеру 122 с территории Подмосковья и в голосовом меню нажать кнопку 5. Оператору горячей линии нужно сообщить данные ветерана и маршрут поездки. После оформления заказа придет подтверждающее сообщение с госномером, маркой и цветом автомобиля такси.

Цель поездки может быть любой.С ветераном бесплатно может поехать один сопровождающий. Прием звонков осуществляется с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.