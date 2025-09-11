сегодня в 20:33

В Жуковском будет ограничено движение 13 сентября из-за «ДАКС-2025»

В связи с проведением мероприятий «ДАКС-2025» 13 сентября 2025 года с 08:00 до 20:00 будет временно ограничено движение транспортных средств на ряде участков дорожной сети. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ограничения затронут ул. Фрунзе (от пересечения с ул. Гагарина до пересечения с ул. Чкалова), ул. Маяковского (от пересечения с пр-дом Станкявичуса до ул. Фрунзе), а также Студенческий проезд.

На период действия ограничений внесены изменения в маршруты движения общественного транспорта.

Автобусы перевозчика «МОСТРАНСАВТО» будут следовать по Туполевскому шоссе с поворотом на ул. Горького, затем с выездом на ул. Чкалова.

Остальные перевозчики, работающие на коммерческих маршрутах, будут осуществляют движение по схеме: улица Менделеева — улица Энергетическая — улица Чкалова в прямом и обратном направлениях.

Рекомендуем заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.