В службу помощи при ДТП Подмосковья обратились участники 2,7 тыс аварий

За прошедшую неделю на горячую линию службы помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД МО) обратились участники 2 790 ДТП. 1 тыс. обратившихся получили помощь по оформлению аварии в центрах помощи при ДТП, а 347 человек оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников горячей линии, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Служба помощи при ДТП — единое пространство бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье. Данная служба осуществляет работу в двух форматах: дистанционная помощь — консультация по телефону в круглосуточном режиме; очная помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных центрах помощи — их в области всего 15: в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском и Раменском округах, Домодедове и Пушкине.

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, нужно обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора горячей линии службы помощи при ДТП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.