В России предложили обязать авиакомпании бесплатно рассаживать семьи вместе

Правозащитный центр «Сорок сороков» предложил обязать авиакомпании в России бесплатно предоставлять членам одной семьи места рядом друг с другом при регистрации на рейс. Соответствующее обращение направлено министру транспорта Андрею Никитину, сообщает Life.ru .

Правозащитный центр «Сорок сороков» обратился к министру транспорта Андрею Никитину с предложением изменить правила рассадки пассажиров в российских авиакомпаниях. Сейчас бесплатная совместная посадка гарантируется только детям до 12 лет и сопровождающему взрослому. Остальные члены семьи, такие как супруги, пожилые родители или подростки старше 12 лет, часто оказываются рассажены по разным местам, если не оплачивают выбор мест отдельно.

Общественники считают, что это создает неудобства для семей, особенно при путешествиях с детьми или пассажирами, нуждающимися в поддержке. В инициативе предлагается внести изменения в Федеральные авиационные правила, чтобы алгоритмы автоматической рассадки учитывали заявления пассажиров о совместном путешествии и размещали всех членов семьи рядом, независимо от способа получения мест.

Если предложение будет принято, авиакомпании будут обязаны бесплатно предоставлять рядом расположенные места всем членам семьи при подтверждении родства документами.

