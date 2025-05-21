В Раменском округе расширили транспортную сеть

На оперативном совещании администрации Раменского округа об изменениях в транспортной инфраструктуре муниципалитета доложил начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Александр Храпов, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На территории муниципалитета действуют 46 регулярных автобусных маршрутов, из которых 23 работают по регулируемым тарифам. Перевозки осуществляются силами 7 автопредприятий на 184 единицах современного подвижного состава.

С 1 апреля введены следующие изменеия в маршруты общественного транспорта: добавлен 1 автобус малого класса по муршруту № 4 «м/р Холодово — РПЗ — Поликлиника № 1», маршрут № 6 «а/в Раменское — Марково» стал круглогодичным, 1 автобус малого класса также добавили на мартшруты № 8 «Холодово — Совхоз», № 9 «м/р Холодово — Пенсионный фонд — Школа № 9», № 47 «Раменское — Рыбхоз», № 50 «ст. Раменское — Захарово» и № 62 «Спартак — аэропорт Быково». Еще один автобус большого класса добавили на маршрут № 51 «ст. Раменское — Кузяево», среднего класса — на № 43 «ст. Раменское — Кратово (платф. Отдых) — Аксеново», а на маршрут № 52 «ст. Раменское — Коняшино» от ст. Раменское добавлены вечерние рейсы.



В ближайшее время будут продлен маршрут № 52 до поселка Электроизолятор, а также скорректирован маршрут № 47 «Раменское — Рыбхоз».

Как отметил начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Александр Храпов, при формировании новых маршрутов учитываются пожелания жителей, поступающие через портал «Добродел».

Контроль качества транспортного обслуживания осуществляется в ходе еженедельных рейдов с участием сотрудников ГИБДД, Управления регионального административно-транспортного контроля и Административно-пассажирской инспекции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об открытии четырех разноуровневых пешеходных перехода. Работы ведутся в рамках региональной госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».



«До конца года введем 4 разноуровневых — в Ленинском, Серпухове, Раменском, а также в Люберцах — им уже пользуются люди, сейчас завершаем установку лифтов. Еще один переход недавно открыли в Реутове», — заявил губернатор.