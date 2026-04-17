В Раменском округе провели рейд по безопасности на станции Быково

Профилактический рейд прошел 16 апреля на остановочном пункте Быково в Раменском округе. Волонтеры и сотрудники администрации напомнили жителям о правилах перехода через железную дорогу и раздали информационные листовки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рейд организовали для снижения травматизма на железной дороге. По данным администрации, станция Быково остается одной из самых травмоопасных в округе за последние два года. Некоторые пешеходы продолжают игнорировать звуковые сигналы и запрещающий сигнал светофора.

«Здесь очень часто происходят несчастные случаи. За последние два года ж/д станция Быково является наиболее травмоопасной», — отметил главный эксперт отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Раменского округа Виталий Кубраков.

Волонтеры дежурили в зоне пешеходного перехода и раздавали листовки с напоминанием, что пересекать пути необходимо только в установленном месте и на зеленый сигнал светофора. За неправильный переход через железнодорожные пути предусмотрен административный штраф, который ввели в прошлом году.

Кроме того, на станции тестируют систему принудительного отключения Bluetooth.

«При переходе через железнодорожные пути в наушниках он автоматически будет глушиться, и наушники отключатся», — добавил Виталий Кубраков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.