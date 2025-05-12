В Путилкове приступили к устройству подземной части тоннеля со стороны ЖК

В Красногорском округе продолжается строительство тоннеля на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда № 6411. Все работы выполняются в рамках второго этапа реконструкции Путилковского шоссе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Сейчас строители приступили к устройству подземной части тоннеля со стороны ЖК «Большое Путилково» — ведется разработка грунта. На строительной площадке продолжается бетонирование и гидроизоляция стен и основания открытой части тоннеля, ведется устройство служебных проходов, переустройство инженерных коммуникаций. Параллельно завершаются работы по устройству подземной части пешеходного перехода рядом с ЖК «Большое Путилково», в конце мая планируем приступить к внутренней отделке. Строительная готовность искусственного сооружения составляет 62%, а открытие движения по тоннелю планируется в 4 квартале 2025 года», — рассказали в ведомстве.

Новый тоннель протяженностью 500 метров обеспечит перспективную связь и дополнительный выезд на Пятницкое шоссе и МКАД. Реализация проекта осуществляется в рамках комплексного плана по модернизации и развитию существующей дорожной сети в Путилкове, который улучшит транспортную доступность порядка 100 тысяч жителей микрорайона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.