В Подольске в мкр Ново-Сырово укладывают новый асфальт

В Подольске в микрорайоне Ново-Сырово началась укладка асфальта на Цементном проезде. В настоящее время с помощью асфальтоукладчика здесь заменили порядка 6 тыс. квадратных метров дорожного полотна общей протяженностью более 1,3 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

После выполнения всех работ укладчики приступят к ремонту автомобильных дорог на улицах Ватутина, Багратиона и 50 лет ВЛКСМ. Запланировано заменить более 11 тыс. квадратных метров асфальтового покрытия.

После завершения укладки асфальта проведут экспертизу покрытия. Затем нанесут необходимую разметку.

Дорога на Цементном проезде ведет к крупному микрорайону Восточному, поэтому интенсивность движения здесь высокая. Чтобы не мешать водителям, работы ведут в ночное время.

Всего в текущем году отремонтируют более 20 километров муниципальных дорог. Это в два раза больше, чем в 2025 году.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.