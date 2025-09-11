В Подольске увеличили числоо автобусов на маршрутах и сделали новые остановки

В Подольске начали обновлять парк автобусов и улучшили расписание семи маршрутов общественного транспорта. Автобусы на маршруте № 1045 рейсы теперь подвозят к детской поликлинике, маршруте № 20 продлили до Лемешовского кладбища, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

С 1 сентября на маршруте № 65 заменили автобус среднего класса на большой. Новый транспорт просторный, удобный и адаптирован для маломобильных пассажиров. Автобусы на маршруте № 1045 теперь заходят в Парковый микрорайон и к детской поликлинике в дневное время. На маршруте № 11 «Подольск — Быково» появились дополнительные рейсы, а работа линии стала начинаться раньше и заканчиваться позже. На маршрутах № 1, 3, 29 и 520 интервалы движения сделали более равномерными, а маршрут № 20 продлили до Лемешовского кладбища.

«Делаем все ради того, чтобы поездки были комфортнее и доступнее. Чтобы система работала без сбоев, прорабатывается алгоритм оперативной замены автобусов при внештатных ситуациях. Продолжим развивать транспортную систему округа, чтобы каждая поездка по Подольску и за его пределы была удобной, надежной и современной», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В ближайшее время автопарк МАП № 5 г. Подольска пополнят семь автобусов большого класса. Они выйдут на маршруты № 1, 4, 9 и 18, где особенно заметен рост пассажиропотока.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.