В Подольске прошло профилактическое мероприятие по безопасности на железной дороге

В городском округе Подольск на станции Силикатная сегодня представители администрации совместно с сотрудниками транспортной полиции провели профилактический рейд по безопасности на железной дороге и раздали более 150 информационных листовок пассажирам. Как отметили в Минтрансе Подмосковья, в рамках мероприятия был выявлен один нарушитель правил перехода через железнодорожные пути.

Данные мероприятия позволяют снизить риск возникающих происшествий и травматических ситуаций. С начала года в округе прошло более 100 профилактических рейдов.

Благодаря проведению таких мероприятий в городском округе удалось снизить число смертельных случаев почти на 50%. Также в рамках борьбы со смертностью ликвидируют несанкционированные подходы к ж/д путям, устанавливают камеры и проводят профилактические рейды и дежурства волонтеров.

В Минтрансе Подмосковья призвали всех жителей и гостей региона следовать правилам: не отвлекаться на телефон и переходить через ж/д пути только на разрешающий сигнал светофора.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.