В Подольске ограничат движение транспорта и парковку на Пасху

12 апреля с 11:30 до 13:00 в Подольске будет временно приостановлено движение во время пасхального Крестного хода. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Формирование колонны будет осуществляться от Соборной площади Троицкого кафедрального Собора на улице Февральской, далее движение колонны пройдет по улице Февральской, проспекту Ленина, Революционному проспекту, улице Красной до Воскресенского храма.

Для выезда со стороны проспекта Юных Ленинцев на улицу Кирова рекомендовано использовать маршрут объезда по улице К. Маркса, далее по Б. Зеленовской до улицы Соколова, затем выезд на улицу Кирова.

Для выезда со стороны микрорайона Кузнечики на проспект Ленина рекомендовано использовать обратный маршрут по улице Соколова, затем по Б. Зеленовской, далее по К. Маркса.

Владельцам транспортных средств следует заранее планировать парковку, избегая маршрута следования колонны и рекомендованного объезда, не создавая помех движению общественного транспорта.

Автомобилистов просят отнестись с пониманием ко временным неудобствам и заранее планировать маршруты передвижения и места парковки с учетом указанных ограничений.

