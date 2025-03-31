В Подольске начали сезонный капитальный ремонт дорог

В Подольске сделают капитальный ремонт дорог по 18 адресам, недавно начали работы на улице Трудовой. Всего в рамках капитального ремонта в Подольске заменят более 97 тысяч квадратных метров покрытия на муниципальных дорогах, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В настоящее время на Трудовой уже сняли бордюрные камни. Позже специалисты приступят к полной замене дорожного покрытия на площади 3 222 квадратных метра.

Работы проведут по 18 адресам на улицах Трудовая, Чехова, Физкультурная, Ватутина, 50 лет ВЛКСМ, Карла Маркса, Большая Зелёновская, Большая Ивановская. Также обновят полотно на улицах Курская, Багратиона, Циолковского, Юбилейная, Шамотная, Революционный проспект и Цементный проезд. Поменяют асфальт в микрорайоне Львовский на улице Садовая (уч-к 1) и в микрорайоне Климовск на улице Кольцевая и проспект 50 лет Октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.