сегодня в 19:27

В Подольске футболисты провели турнир ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В Подольске юные футболисты продемонстрировали мастерство на турнире в физкультурно-спортивном комплексе «Ирида». Ежегодный турнир по мини-футболу среди детских команд 2012–2015 годов рождения посвятили Дню солидарности в борьбе с терроризмом, сообщает пресс-служба администрации округа.

Все участники показали высокий уровень подготовки и спортивный дух. В турнире приняли участие более 24 юных футболистов.

По итогам соревнований первое место у команды «Синие ястребы», второе — у команды «Альфа», третье — у команды «Белые ангелы».

Организаторы также отметили лучшего игрока турнира Владимира Панкичева и лучшего вратаря Глеба Николаева.

Представители комитета по физической культуре и спорту администрации округа поздравили юных спортсменов с успешным выступлением и пожелали им дальнейших побед.

Турнир по мини-футболу провели среди детских команд 2012/2013/2014/2015 года рождения. Турнир прошел 3 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.