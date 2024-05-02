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В Подмосковье зона каршеринга расширилась еще на 4 горокруга

Один из операторов каршеринга расширил зону покрытия сервиса и открыл новые города Московской области для начала и завершения аренды. В список новых зон вошли еще 4 городских округа. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Сервисы каршеринга продолжают открывать зеленые зоны на территории Московской области. Теперь начать и завершить аренду можно в Жуковском, Лыткарине, Раменском и Дзержинском», — отметили в ведомстве.

Представитель «Ситидрайва» отметил, что компания прислушивается к пользователям, чтобы сделать использование каршеринга комфортным и доступным.

«Уверены, что поездки по Московской области, в Москву и другие города станут еще удобнее», — сообщил представитель «Ситидрайва».

Пользователям каршеринга доступны различные тарифы: поминутный и фиксированный, а также абонемент и пакеты от 2 часов до 7 дней.

На любом автомобиле сервиса можно уехать на 250 км от МКАД, а фильтр «Радиус» позволяет совершать поездки до 2000 км от Москвы.

Жители и гости Подмосковья могут комфортно передвигаться по региону на каршеринговых автомобилях, без необходимости покупки и содержания собственного автомобиля.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.