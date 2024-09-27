В Подмосковье установили около 1 км ограждений вдоль ж/д путей с января

В Московской области с начала года установили порядка 1 км ограждений вдоль железнодорожных путей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«В этом году мы продолжаем реализовывать комплекс мер по обеспечению и повышению безопасности на железной дороге. Так, с начала года оборудовано около 1 км ограждений, из них из них 400 метров — железобетонные. Благодаря этому в регионе удалось ликвидировать более 160 „опасных“ троп. Наибольший объем по устройству ограждений провели в Люберцах, Богородском и Сергиево-Посадском округах», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В комплекс мер для снижения травматизма на железной дороге входит строительство пешеходных переходов, обустройство камер, фиксирующих нарушения правил перехода путей, установка искусственных ограждения типа «змейка» и информационных стендов на ж/д станциях региона. Также ежедневно более сотни волонтеров и сотрудников администраций округов предотвращают около тысячи нарушений, проводя дежурства и рейды на станциях. При этом смертность все равно остается высокой — с начала года в Московской области на железнодорожных путях погибло порядка 147 человек, более 84 случаев зафиксировано именно на «опасных» тропах.

В связи с чем, Минтранс Подмосковья призывает всех жителей и гостей региона быть внимательными и использовать для перехода через пути только санкционированные переходы, ожидать поезд на платформе на безопасном расстоянии, а также снимать наушники и не отвлекаться на телефон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.