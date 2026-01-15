В Подмосковье усилили меры против вандализма на остановках общественного транспорта

В Подмосковье внедрили новую форму отчетности для систематизации случаев вандализма на остановках общественного транспорта и усилили видеонаблюдение в проблемных местах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили о внедрении новой формы отчетности для учета и систематизации фактов вандализма на остановках общественного транспорта. Специалисты управления корпоративной безопасности Мосавтодора контролируют подачу заявлений в полицию, отслеживают их рассмотрение, оценивают ущерб и следят за ходом уголовных дел.

За прошлый год в полицию поступило 269 заявлений о вандализме на остановках, общий ущерб составил около 10,4 млн рублей. По 15 случаям были возбуждены уголовные дела: четырем обвиняемым назначили исправительные работы, одному — 240 часов обязательных работ, восемь дел прекратили из-за примирения сторон.

В 2025 году Мосавтодор совместно с министерством транспорта и главным управлением региональной безопасности установили 23 дополнительные камеры видеонаблюдения «Безопасный регион» в местах, где чаще всего происходили акты вандализма. В 2026 году планируется продолжить борьбу с вандализмом, актуализировать список проблемных участков и рассмотреть возможность установки новых камер и дополнительного патрулирования для профилактики правонарушений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.