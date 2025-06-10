В Подмосковье строят 28 новых тротуаров вдоль региональных дорог

«Работы по строительству больше 21 км новых тротуаров ведутся в 11 городских и муниципальных округах. Это обеспечит безопасный путь местных жителей к домам, объектам транспортной инфраструктуры, а также социальным объектам — образовательным и спортивным учреждениям. Для комфорта маломобильных граждан тротуары обустраиваются с понижением до уровня проезжей части и тактильной плиткой», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Так, в Одинцовском округе строят тротуар в деревне Сослово протяженностью порядка 360 м — рядом расположены спорткомплекс и Кембриджская школа. В Раменском округе дорожники ведут работы на ул. Праволинейной в поселке городского типа Ильинский — тротуар ведет к станции МЦД Ильинская, а еще идет строительство на Раменском шоссе в поселке городского типа Кратово — новый тротуар появится на участке от ул. Горького до остановки «Улица Маяковского».

В Истре дорожники обустраивают больше 2 км тротуара на подъезде к деревне Лечищево — он обеспечит местным жителям и гостям округа подход к нескольким домам отдыха и пляжам. Новый тротуар протяженностью 3 км появится в Богородском округе на участке от остановки «Карьер» в посёлке Обухово до остановки «Совнархозная (Поселок Стахановский)» в рабочем поселке Монино. Также в округе ведутся работы на участке Бисеровского шоссе в районе платформы Купавна. В Пушкинском округе работы протяженностью больше 630 м затронули участок между остановками «Городской суд» и «Платформа Мамонтовская» на ул. Ленточка.

В Балашихе станет безопаснее в Микрорайоне Купавна, там на участке от остановки «Станция Купавна» до поворота на улицу Суворова построят больше 320 м нового тротуара. А в Павлово-Посадском округе устройство 1,2 км тротуара ведется на центральной улице в деревне Крупино.

Всего в Московской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» к осени устроят 79 новых тротуаров общей протяженностью 60 км.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.