В Подмосковье с 30 мая ограничат оплату электричек по карте

Оплату проезда банковской картой в пригородных поездах приостановят при отсутствии валидации на входе или выходе со станции с 30 мая в Подмосковье. Для восстановления доступа пассажирам придется доплатить за поездку на максимальную дальность, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 30 мая при отсутствии валидации на входе или выходе со станции пассажиру приостановят возможность оплачивать проезд банковской картой на турникетах и валидаторах. Мера будет действовать во всем городском транспорте.

В министерстве со ссылкой на АО «Центральная ППК» напомнили, что стоимость проезда в пригородных поездах зависит от протяженности маршрута. Для корректного расчета необходимо валидировать карту как при входе, так и при выходе на станциях МЦД. Если валидация была только одна, определить фактическое расстояние невозможно. В этом случае пассажиру начислят доплату по тарифу максимальной дальности — 334 рубля.

Возобновить оплату по карте можно через мобильное приложение «Метро Москвы» или в личном кабинете пассажира на сайте банка. В обоих случаях потребуется внести доплату. Если валидаторы или турникеты не работали из‑за отсутствия электричества или технического сбоя, об этом нужно сообщить в личном кабинете на сайте https://mos.transport.vtb.ru/. После проверки информации доступ по карте восстановят без дополнительной оплаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.