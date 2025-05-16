В Подмосковье проверили более 6 тыс машин такси с начала года

В Московской области с начала года инспекторы проверили более 6 тыс. машин такси, среди которых выявлено порядка 4 тыс. нарушений. Наиболее распространенным нарушением стало отсутствие путевого листа, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Работа по контролю за деятельностью перевозчиков такси ведется сотрудниками управления регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) Минтранса Подмосковья совместно с правоохранительными органами. Инспекторы проверяют у водителей документы о прохождении медицинского и технического осмотра, наличие путевых листов, а также разрешение на таксомоторную деятельность и соответствие автомобиля региональному стандарту.

«За 4,5 месяца число нарушений такси в регионе снизилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также сотрудники УРАТК продолжают важнейшую работу в области пресечения деятельности нелегальных перевозчиков такси. Это, прежде всего, направлено на безопасность и комфорт пассажиров подмосковного такси. С начала года инспекторы выявили более 880 нелегальных перевозчиков таксомоторных перевозок. Автомобили нарушителей были отправлены на штрафстоянки, а в отношении самих водителей было составлено более 3,5 тыс. административных материалов. Наибольшее число так называемых «бомбил» было выявлено в аэропортах «Домодедово» и «Шереметьево», а также на территории городских округов Ленинский и Балашиха», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Рейды по выявлению деятельности нелегальных перевозчиков такси проводятся на еженедельной основе, а в периоды высокого пассажиропотока (дачный сезон, праздничные дни) число проверок увеличивается. Так, наибольшее число нелегальных перевозчиков было выявлено в феврале.

Большую роль в снижении общего числа нарушений в такси является профилактическая работа, которую инспекторы УРАТК проводят с каждым водителем, недавно приступившим к деятельности. В ходе встречи, перевозчику разъясняется правовая база осуществления таксомоторной деятельности в Московской области, обязательные требования к перевозчику такси, способах снижения рисков и о контрольно-надзорных мероприятиях. А с 1 марта 2025 года все водители такси должны пройти обязательную аттестацию на знание правил работы в такси. Не прошедшие обязательное тестирование были отключены от заказов.

Сейчас в таксопарке Подмосковья более 98% машин имеют экологический класс не ниже ЕВРО-5. Московская область — один из первых регионов, кто ввел такое требование к автомобилям такси. Кроме того, такси Подмосковья имеет собственную региональную цветовую гамму — белый кузов, с размещенными на нем полосами желтого и серого цветов. Также машина такси должна быть с шашечным поясом и фонарем оранжевого цвета на крыше авто.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот „перехват“ обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.