В Подмосковье провели почти 3 тыс открытых уроков по безопасности на ж/д в 2025 г

С начала года в учебных заведениях Подмосковья прошло порядка 3 тыс. открытых уроков по безопасности на железной дороге. В рамках мер, направленных на снижение смертельных случаев, сотрудники администраций округов, представители Минтранса Подмосковья, ОАО «РЖД», АО «Центральная ППК» и транспортной полиции обучают школьников правилам безопасности на объектах ж/д инфраструктуры. После занятий специалисты задают уточняющие вопросы, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Особое внимание уделяется теме «зацепинга», который остается одной из главных причин травм и гибели подростков на железной дороге. С начала года в регионе уже зафиксировано 6 случаев гибели подростков-зацеперов.

Чтобы повысить безопасность на железной дороге в регионе, помимо проведения открытых мероприятий в учебных заведениях проводят ликвидацию «опасных» троп и установку металлических и железобетонных ограждений. Фиксируют нарушения правил перехода с помощью камер, высаживают труднопроходимые кустарники в местах, где ограждения выламывают, для борьбы с «зайцами» наносят специальные красящие средства по краю платформ. Среди капитальных мер — строительство разноуровневых и одноуровневых пешеходных переходов.

Минтранс Подмосковья напоминает родителям о необходимости регулярно напоминать детям, что нельзя отвлекаться на телефон, слушать музыку в наушниках, находясь рядом с ж/д путями.

Следует ожидать поезд, стоя на безопасном расстоянии от края платформы, пользоваться только оборудованными пешеходными переходами на разрешающий сигнал светофора, убедившись, что не приближается поезд. Также подросткам необходимо рассказывать об опасности зацепинга, что это не только правонарушение, но и смертельное «развлечение».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.